Gratis Eislaufplatz im Bacherpark eröffnet

Am Donnerstag eröffnete Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic (SPÖ) zum zweiten Mal den Margaretener Eistraum im Bacherpark. Der Bacherpark befindet sich zwischen den U4-Stationen "Margaretengürtel" und "Pilgramgasse". Den Eislaufplatz kann man gratis besuchen und auch der Schlittschuhverleih kostet nichts. Geöffnet ist der neue Eislaufplatz von 7. Dezember bis 28. Februar 2023. Einen Eislaufschuhverleih gibt es immer am Donnerstag und am Freitag von 15 bis 17 Uhr.