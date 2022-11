Alternative Christkindlmärkte in Wien

Neue Märkte

Wer den Christkindlmarkt-Trampelpfad diesen Winter ganz hinter sich lassen möchte, kann sich einigen ganz neuen Märkten zuwenden. Auf der Dachterrasse des Ikea am Westbahnhof etwa kann man bis 23. Dezember (täglich bis 20 Uhr) Kekse in luftigen Höhen genießen und dabei auf Wien blicken.

Ottakringer Weihnachtszauber

Wem die Außentemperatur zu kalt ist, der kann sich beim Ottakringer Weihnachtszauber (Donnerstag bis Samstag bis 22 Uhr; sonntags bis 20 Uhr) in der Brauerei aufwärmen. Während vor dem Haus eine Fasslrutsche aufgebaut wird und Perchten ihre Runden drehen, wechseln sich im Inneren ein Vinyl-Markt und ein Vintage-Markt ab.

Ebenfalls neu ist in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt im Innenhof der Brasserie Poldie (Taborstraße 81). Der Petit Marché hat bis 23. Dezember jeweils donnerstags bis samstags zwischen 16 bis 22 Uhr geöffnet. Neben klassischem Punsch gibt es auch heißen Cidre oder Lammwürstel mit Linsen.

Auch in Ottakring gibt es Neuigkeiten: Die Grätzloase vor dem MILA Mitmach Supermarkt in der Haberlgasse 58 verwandelt sich von 25. (9 bis 19 Uhr) bis 26. November (8 bis 16 Uhr) in einen Punschstand. Wichtig: Besucher müssen ihr eigenes Häferl mitbringen.

Mini-Weihnachtsmärkte

Mini-Weihnachtsmärkte gibt es diesen Winter natürlich auch: Im Atelier Klobassa in der Mariahilfer Straße 49/1/26 gibt es am 2. und 3. Dezember von 15 bis 21 Uhr Glühwein und Curry. Wer den Glühwein dem Punsch vorzieht, hat am 11. Dezember ab 12 Uhr die Gelegenheit dazu. In der Requisite in der Krummgasse 1A gibt es dann nämlich Flohmarkt und Punsch.