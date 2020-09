Einweisung in Anstalt nach Anzeige gegen Polizei und mutmaßlicher Nötigung

Wegen dieser Aussage musste sich S. am Donnerstag im Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Weniger ging es allerdings um den Vorwurf der Nötigung, sondern um die Frage, ob S., der laut einem Gutachten an Wahnvorstellungen leidet, eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt.

Denn seit 2015 hat der 68-Jährige wiederholt Drohungen ausgesprochen und zweimal Polizeiautos beschädigt. Die Beamten hatten ihn daraufhin jedes Mal ins Otto-Wagner-Spital in die Psychiatrie gebracht. Zu unrecht, wie der Angeklagte findet. Aus diesem Grund sei er diesen Februar auch zur Staatsanwaltschaft gekommen und habe „im Ärger diese blöde Aussage“ gemacht. Sein Strafverteidiger Florian Kreiner sprach am Donnerstag von einer "Unmutsäußerung" aber "keiner Nötigung".

Wahnhafte Störung

Tatsächlich wirkte S. vor der Richterin klar. Der psychiatrische Gerichtsgutachter Peter Hofmann erklärte das vor allem mit den Medikamenten, die S. bekommt, seit er im Februar – in Folge seiner Aussagen – in der Justizanstalt Josefstadt in Haft kam. Problematisch sei hingegen, dass sich der Angeklagte immer noch verfolgt fühle.

Er habe eine wahnhafte Entwicklung im späteren Leben durchgemacht und leide nun an einer Altersparanoia. „Über den Grund kann man nur mutmaßen. S.ist draufgekommen, dass das vermeintlich gemeinsame Kind mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin nicht von ihm ist. In Folge hat er dann auch in Frage gestellt, ob seine anderen Kinder aus früher Ehe von ihm stammen“, so der Psychiater. Schließlich kam es zum Bruch mit der gesamten Familie.