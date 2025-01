1,5 Liter Liquid Ecstasy: Drogenlabor in Wien ausgehoben

In Wien-Landstraße ist in einer Wohnung ein Drogenlabor ausgehoben worden. Die Polizei stellte u.a. rund eineinhalb Liter Liquid Ecstasy sicher. Dabei handelt es sich um die Substanz GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure), die als Rauschmittel genützt, aber auch immer wieder vermischt mit Getränken ahnungslosen Personen "untergejubelt" wird. Wegen der stark betäubenden Wirkung wird der in Österreich unter das Suchtmittelgesetz fallende Stoff dann auch als "K.o.-Tropfen" bezeichnet.