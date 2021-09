Erste Hinweise geben das Video und die Erinnerungen einiger Kollegen: „Auf der Mariahilfer Straße steht immer einer und macht Figuren aus Ballons.“ Auch Twitter-User erinnern sich: „Höhe Müller, in der Nähe der U-Bahn-Station.“ Doch beim Lokalaugenschein herrscht Clown-Flaute.

Ein Passant gibt einen Tipp: „Eigentlich arbeitet er als Clown im Böhmischen Prater.“ Nachfrage bei einem der dortigen Schausteller: „Wir haben zwar hin und wieder bei Feiern einen Clown. Aber das ist ein anderer. Ich habe das Video gesehen. Der Clown hat keine Ähnlichkeit mit unserem.“ Eine Spur ins Leere.

Anruf bei der Bezirksvorstehung. Leider nein, Clown kenne man hier keinen.

Zurück an den „Tatort“ in die Neubaugasse. Eine Doch-nicht-Augenzeugin erzählt: „Es stimmt gar nicht, dass die Passanten nur zugeschaut haben. Einige sind dazwischen gegangen“, schildert sie. Woher sie das weiß? „Ich hab’s zwar nicht gesehen, aber gehört.“

Im Video ist im Hintergrund ein Parkhaus zu erkennen. Dort trifft der KURIER auf einen Geschäftsbetreiber. Natürlich kennt er das Video, sagt er. „Jeder kennt es.“ Und er kenne auch den Clown. „Er ist eigentlich ein Guter. Er repariert und näht alte Sachen, verkauft die dann und was er dadurch verdient, spendet er an Kinder in Not“, erzählt er. Schon seit Jahren sei der Clown Stammgast bei größeren Veranstaltungen in der Gegend.