Eine kleine Typologie der Wiener Spritzer

Entstanden ist ein solcher Coolspot in den vergangenen Woche im Esterházypark beim Haus des Meeres. Der Park wird derzeit umgebaut - und zwar in einen "Cooling Park". Das heißt: Er wird so gestaltet, dass dort auch an heißen Tagen ein angenehmes Mikroklima herrscht.

Jetzt sind zumindest die Arbeiten am Coolspot abgeschlossen. Die zuständige Umweltstadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (beide SPÖ) werden ihn heute, Donnerstag, eröffnen.

2. Sommerspritzer

Gemeint ist in diesem Fall nicht das Gemisch aus Wein und Soda, sondern eine drei Meter hohe Edelstahlkonstruktion, die an Hydranten angebracht wird. Sie verfügt über 34 Düsen, die Wasser fein zerstäuben. 100 derartige Somerspritzer gibt es in Wien mittlerweile.