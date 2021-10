Besuch im Dominastudio: „Eine Hure kann auch eine Hausfrau sein“

Eine „Maskenpflicht“ ist für Domina Shiva Prugger nichts Neues. Ob Leder-, Latex-, Narkose- oder Gasmaske – in ihrem Studio in Ottakring findet sich für jeden Fetisch die richtige Gesichtsbedeckung. Doch selbst diese beachtliche Auswahl half ihr während der Lockdowns nicht. Insgesamt zehn Monate durfte sie, so wie auch alle anderen Sexarbeiterinnen in Österreich, nicht legal arbeiten.