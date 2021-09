Let’s talk about sex: Internationale Konferenz zu Sexarbeit

Über die Sexarbeit wird in der Regel wenig gesprochen. Die Veranstaltungshalle „F23.wir.fabriken“ in Liesing wird aus diesem Grund von 22. bis 25. September zu einer Begegnungszone für alles rund um das Thema Sexarbeit. ”Das Spektrum ist dabei sehr weit: Von SexarbeiterInnen, PornodarstellerInnen bis hin zu OnlyFans-Betreiberinnen (Anm.: OnlyFans ist …)”, betont Aktivist und Mitorganisator Trajche Janushev. Die Konferenz ist ein wissenschaftliches und soziales Format, das von SexarbeiterInnen selbst organisiert und bei der aus ihrer Perspektive gelehrt wird. „Weil SexarbeiterInnenrechte auch Menschenrechte sind“, so Janushev. An allen vier Tagen finden tagsüber ab 11 Uhr kostenlose Vorträge und Workshops statt. Abends wird “City of Whores - Stadt der Huren” aufgeführt. Das Stück lässt historische Elemente mit Erzählungen von Sexarbeiter* innen heute verschwimmen.

Informationen zum Programm und der Anmeldung gibt es hier: www.ntry.at/redrulesvienna

Prominente Gäste

Neben zahlreichen NGOs und Vertretern von SexarbeiterInnenrechten, welche über die Rechte von Sexarbeiterinnen aufklären oder über die Auswirkungen der Coronakrise diskutieren, werden vor Ort auch Berühmtheiten der Szene zu treffen. „Besonders freue ich mich auf Jessica Stoya und ihren Vortrag über Spiritualität und Sexarbeit“, sagt Januchev.

Die 35-Jährige setzt sich für die Pornoranche und den Feminismus ein. Als sie 2015 die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihren Ex-Freund James Deen – ebenfalls Pornodarsteller - publik machte, trat sie regelrecht eine MeToo-Welle in der Pornobranche los - so wie einige Diskussionen. „Könne man überhaupt vergewaltigt werden, wenn man in der Sexbranche arbeitet?” oder “Sexarbeit und Feminismus - wie soll das denn möglich sein?“ hieß es plötzlich.

Der letzteren Frage widmet sich auch “Red Rules Vienna“, ebenso der Diversität und Migration der SexarbeiterInnen sowie ihrer Stellung in den Medien. „Es geht uns darum, das Thema aus allen Perspektiven zu beleuchten“, sagt Janushev.