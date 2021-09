Arbeiten in der Sexbranche: „Wir wollen Rechte und kein Mitleid“

In einer so diversen Community, in der Männer, Frauen und genderqueere Personen in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten, sei es sowieso kaum möglich, Aussagen für alle zu treffen. „Auch bei uns ist es leider oft so, dass eher die weißen, gut gestellten der Branche eine Stimme haben“, betont Luca Stevenson, Koordinator des internationalen Komitees von Sexarbeiterrechten. Viel diverser müsse das öffentliche Bild der Sexarbeit werden. Und auf der anderen Seite natürlich auch viel weniger stigmatisiert.

Weg von den Klischees

"Wenn man sich bloß nur anschaut, welche Bilder in den Medien im Zusammenhang mit Sexarbeit benutzt werden: hohe Schuhe und Netzstrümpfe, Blaulicht, leere Betten“, kritisiert Velvet Steel, die für die Konferenz extra aus Deutschland angereist ist. Was ihre Arbeit als Dominatrix am besten beschreiben würde? Ein Stapel Handtücher oder wie sie vor dem Laptop sitzt und organisatorische Arbeiten erledigt, sagt sie. „Denn daraus besteht tatsächlich ein Großteil meiner Arbeit“. Für die vielen anderen Seiten des Berufes interessiere sich die Mehrheit aber nicht. „Alle wollen immer wissen: Wie bist du Sexarbeiter geworden. Wieso machst du das überhaupt? Eine Kassiererin würde das auch niemand fragen“, sagt einer der Anwesenden.