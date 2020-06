Eine Eisbombe wie früher: Gefrorenes aus dem Meissl & Schadn

Und weil das so ist, hat er auch noch zwei weitere sommerliche Rezepte für den KURIER im Köcher. So etwa den vergessenen Klassiker Tellersulz. „Ob mit Fisch, Gemüse oder Fisch, als Vorspeise oder Hauptgericht. Es ist an heißen Sommertagen genau das Richtige.“ Und weil Fisch in der Wiener Küche immer sehr beliebt war und Eierschwammerl vor der Tür stehen, gibt es oben drauf gebratenen Zander mit Eierschwammerlrisotto.

Und hier die Rezepte im Detail

Tellersulz vom Tafelspitz

Zutaten (für 4 Personen): 200 g Tafelspitz (gegart), 1 kleine Karotte, 1/2 Gewürzgurke, 1 hart gekochtes Ei, 1 EL Kapern, 1 Frühlingszwiebel, 300 ml Suppe vom Tafelspitz (entfettet), 3 EL Estragonessig, 4 Blatt weiße Gelatine

So wird’s gemacht: Drei halbe Tafelspitz-Scheiben auf den Suppenteller-Boden legen. Karotte fein schneiden und garen, Ei, Gewürzgurke und Frühlingszwiebel in Scheiben schneiden. Ei auf die Fleischscheiben, die anderen Zutaten dazwischen legen. Suppe erwärmen, mit Essig, Salz und Pfeffer würzen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und mit der Brühe verrühren. Zutaten damit übergießen und im Kühlschrank mind. zwei Stunden fest werden lassen