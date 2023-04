Einbrüche bei Juwelieren: Räuber versteckte Beute in Tiefgarage

Die Festnahme erfolgte im März 2023 in einem Juweliergeschäft im Bezirk Alsergrund. Dort wollte der Tatverdächtige Schmuck verkaufen, den er zuvor bei einem Einbruch im Bezirk Josefstadt erbeutet hatte.

Versteckt hatte der mutmaßliche Einbrecher seine Beute in einer Tiefgarage im Bezirk Neubau.

In der polizeilichen Vernehmung verweigerte der mutmaßliche Serieneinbrecher die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

Sprengversuch misslang

Dem 20-Jährigen wird weiter zur Last gelegt, mit einer gestohlenen Gasflasche versucht zu haben, einen Geldautomaten in einem asiatischen Restaurant im Bezirk Neubau zu sprengen. Dabei ist es ihm jedoch nicht gelungen, an das Bargeld zu gelangen. Es entstand erheblicher Sachschaden.