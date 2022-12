Juwelier-Einbruch: Auslage in der Wiener Innenstadt eingeschlagen

Ende November dürfte es in der Wiener Innenstadt zu einem Juwelier-Einbruch gekommen sein. Bilder der Beute wurden nun auf der Homepage des Bundeskriminalamts veröffentlicht. Die Einbrecher sollen laut Polizei am 23. November um 4 Uhr Früh die Auslagenscheibe des Juweliergeschäfts in der Strauchgasse eingeschlagen haben.

Dann dürften die Einbrecher die Schmuckstücke einfach aus der Auslage herausgenommen und anschließend geflüchtet sein. Die Schmuckstücke haben einen Wert im fünfstelligen Bereich.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter.