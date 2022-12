27-Jährige bedroht Ex-Freund mit Hammer und Messern

Der Weihnachtsfriede in der Wohnung eines 27-Jährigen in der Quellenstraße in Favoriten war am 26. Dezember um 8 Uhr dahin: Die ebenfalls 27 Jahre alte Ex-Freundin des Mannes hatte plötzlich gegen die Eingangstüre geschlagen und getreten. Als der Mann öffnete, soll ihn die junge Frau ins Gesicht geschlagen und sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft haben.

Verletzt

Mit dabei hatte die Frau einen Hammer und zwei Messer. Damit bedrohte sie ihren Ex-Freund und auch dessen Vater, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, mit dem Umbringen. Der Vater konnte die Angreiferin dann fixieren, bis die Polizei eintraf. Dabei soll ihm die Frau aber mit dem Hammer auf den Arm geschlagen und ihn verletzt haben.

Die beiden Messer und der Hammer wurden sichergestellt. Gegen die Frau wurde darüber hinaus ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

