Einbruchserie in Wien-Brigittenau geklärt: 24-Jähriger verurteilt

Ein 24-Jähriger ist am Heiligen Abend in ein Kellerabteil in Wien-Leopoldstadt eingebrochen. Das Stadtpolizeikommando Brigittenau wurde verständigt und nahm den Mann nach einer kurzen Fahndung fest. Es stellte sich heraus, dass der Mann für noch weitere, ähnliche Einbrüche verantwortlich ist, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Durch einen DNA-Abgleich wurden dem Slowaken insgesamt 73 Einbrüche, die er im November und Dezember 2020 begangen hat, nachgewiesen. Die Einbrüche hat der Mann in verschiedenen Wiener Bezirken - vor allem aber in der Brigittenau - begangen. Mittlerweile wurde der 24-Jährige vor Gericht verurteilt.

Insgesamt soll der Mann über 10.000 Euro erbeutet haben. "Durch die Festnahme des 24-Jährigen sind die zuvor zahlreichen auftretenden Kellereinbrüche in Brigittenau stark rückläufig", teilt die Polizei mit.

