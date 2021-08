Ein violettes Rathaus als ein Zeichen für Menschen mit Behinderung

Violettes Rathaus

Heute um 20:15 vor dem Beginn der Filmaufführung wird die Aktion angekündigt und ein kurzer Spot zum Projekt gezeigt. Ab 22 Uhr bis 24 Uhr wird das Rathaus violett beleuchtet.

Paralympische Spiele

Die Paralympischen Spiele 2020 werden am 24. August 2021 in Tokio eröffnet. Die Schlussfeier findet am 5. September statt.

In 22 Disziplinen und 539 Bewerbern werden Medaillen vergeben. Unter den 4.400 Athletinnen und Athleten reisen 24 Teilnehmende aus Österreich an.