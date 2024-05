Ein Verletzter nach Wohnungsbrand in Wien-Liesing

Ein Zimmerbrand im dritten Stock eines Hauses hat in der Nacht zum Sonntag einen Feuerwehreinsatz am Gustav-Holzmann-Platz in Wien-Liesing ausgelöst. Ein Mann konnte sich dabei auf den Balkon der Wohnung retten, bestätigte ein Sprecher der zuständigen Magistratsabteilung 68 (MA 68) der APA einen ORF-Bericht. Gegen 4.00 Uhr musste der Bewohner über das Stiegenhaus ins Freie gebracht werden. Dort wurde er verletzt der Rettung übergeben.