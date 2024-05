Brandstiftung in Wiener Wohnung: Zweifache Mutter gilt als verdächtig

Nach der Brandstiftung in der Wohnung einer vierköpfigen Familie in Wien-Floridsdorf Ende Februar gilt die Mutter der beiden kleinen Kinder als Beschuldigte.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte der APA am Montag entsprechende Ermittlungen gegen die Frau. Der Mann war am 26. Februar nicht in der Arbeit erschienen, auch die Kinder hatten in den Betreuungseinrichtungen gefehlt.

Nach der Benachrichtigung fuhr die 34-Jährige sofort zur Wohnung nach Floridsdorf. Dort habe sie gegen 17 Uhr Rauchschwaden aus der Wohnung dringen sehen und deswegen die Feuerwehr alarmiert, gab sie an jenem Nachmittag gegenüber der Polizei an.