Feuer in Café in Wien-Floridsdorf: Brandstiftung vermutet

Nach einem Feuer in einem Caféhaus in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Mittwoch vermutet die Polizei Brandstiftung als Ursache. Die Einsatzkräfte wurden um 5.10 Uhr zu dem Lokal in der Floridsdorfer Hauptstraße gerufen. Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen, berichtete die Polizei. Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien konnten anschließend aufgrund der Spurenlage Fremdverschulden nicht ausschließen. Für die Dauer der weiteren Erhebungen bleibt das Café geschlossen.

Das Lokal war am Vortag zur Sperrstunde verlassen worden und war daher zum Brandzeitpunkt leer, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Verletzt wurde niemand.

