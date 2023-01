Ein Todesopfer bei Wohnungsbrand in Wien-Leopoldstadt

Bei einem Brand in einem Haus in Wien-Leopoldstadt ist am Samstagabend ein 43-jähriger Mann ums Leben gekommen. Mehrere Hausbewohner wurden von Feuerwehrleuten mit einer Drehleiter gerettet. Ein Kind musste zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht werden, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr am Sonntag.

Am Samstag wählten mehrere Bewohner einer Wohnhausanlage in der Leopoldstadt den Notruf der Feuerwehr, da ein Balkon und die dazugehörende Wohnung im zweiten Stock in Flammen stand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Wohnparteien versucht, in die Wohnung zu gelangen und mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt aber bereits so weit fortgeschritten, dass sie nur noch die Flucht antreten konnten.

Mit Drehleiter gerettet

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien traten bereits massive Flammen aus dem innenhofseitigen Balkon aus. Einige Hausbewohner machten an den Fenstern ihrer Wohnungen auf sich aufmerksam, da ihnen eine selbstst√§ndige Flucht aufgrund der Verrauchung des Stiegenhauses nicht mehr m√∂glich war. W√§hrend ein Teil der Feuerwehrleute den Brand l√∂schte, wurden parallel insgesamt acht Personen √ľber eine Drehleiter gerettet. Im Zuge der Brandbek√§mpfung wurde eine Person aufgefunden, es konnte aber nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Von der Berufsrettung Wien wurden 15 Personen betreut. Ein Kind musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.