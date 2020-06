Ein Schani von Kaisers Gnaden

Solche generösen Schanigarten-Regelungen würden sich auch Lokalbesitzer in anderen Bezirken wünschen. Erst vor Kurzem ging das Café Drechsler in Mariahilf in eine unfreiwillige dreimonatige Sommerpause. Mit Verweis auf die Parkplatznot hatte Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann ( SPÖ) dem Lokal keinen großzügigen Schanigarten in der Girardigasse genehmigt (der KURIER berichtete).

Doch ohne genügend Sitzgelegenheiten im Freien lohne sich das Geschäft im Sommer nicht, klagte Betreiber Manfred Stallmajer und ließ kurzerhand die Rollbalken unten. Die Bezirkschefin bleibt jedoch hart. "Es wäre ungerecht, für ein Lokal eine Sonderregelung zu schaffen", kontert Kaufmann.

In der ebenfalls rot regierten Leopoldstadt dürfen viele Schanigärten auf Parkstreifen wiederum erst seit dem 1. Juli aufmachen.

Neidisch schielt Stallmajer von Mariahilf in den benachbarten 5. Bezirk, wo man die Sache mit der Parkplatznot offenbar nicht so eng sieht: Bereits seit Mai hat etwa der Schanigarten vor der Trattoria Margareta am Margaretenplatz offen – und das, obwohl das Lokal ohnehin einen Sitzgarten im Innenhof hat.

Beschweren würde sich darüber niemand, sagt Bezirkschef Kurt Wimmer ( SPÖ). Aufregen würden sich die Bewohner höchstens über Schanigärten, die nicht benutzt werden, weil das Lokal im Sommer geschlossen hat.

Jetzt schaltet sich auch Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou in die Debatte ein: Geht es nach ihr, sollen künftig alle Schanigärten auf Parkstreifen von Anfang Juni bis Ende September offen haben.