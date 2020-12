Ein Kaffeejunkie von Hollywood in die Kirchengasse

In dem Geschäft dahinter, wo früher Blumen verkauft wurden, gibt es jetzt einen neuen Kaffeeladen. Drinnen steht Olga Verbytska, die 35-Jährige hat bereits seit 2017 das erste "Coffee Junkie"-Kaffeehaus in der Pilgramgasse eröffnet. Vergangenen März wollte sie ihre zweite Filiale im Hipster-Bezirk Neubau aufsperren, der Lockdown kam ihr dazwischen.

"Jetzt können wir wenigstens 'Kaffee to go' verkaufen", erzählt die gebürtige Ukrainerin. Sie hat in Berlin die "School of Coffee" besucht und sich der Kunst des Kaffees in all ihren Facetten gewidmet. Sie kennt die Röster ihrer Kaffeesorten und arbeitet mit der Maschine La Marzocco.

Auf französische Art oder Luft gepresst

Zusätzlich kann man bei ihr auch unterschiedliche Filtersorten wählen. "Da gibt es French Press, Hario V60, French Press oder Aeropress", erklärt sie. Gerne nimmt sie sich die Zeit für ihre Kunden und erklärt, wie welcher Filterkaffe schmeckt und wie es funktioniert.