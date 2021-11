Ein Bezirkschef als Paketbote: "Neubau liefert grün"

Seit Ende September wurden im 7. Bezirk bereits 300 Pakete "grün" zugestellt, erzählt Reiter. 250 Haushalte und 20 Unternehmen haben sich für den neuen Zustellservice angemeldet.

Aber wie funktioniert dieser? Realisiert wird der neue Zustellservice vom Logistikunternehmen "Green to Home" (GTH). Das Besondere: Es arbeitet nur mit E-Autos und bündelt Lieferungen, sodass nicht jedes Paket einzeln gebracht wird. Der Effekt: weniger Fahrten, weniger Verkehr, weniger CO 2 -Ausstoß.

Lagerhalle am Westbahnhof geplant

In Zukunft sollen die Pakete auch mit E-Fahrräder ausgeliefert werden. Derzeit hat das Unternehmen rund 17 Fahrer. "Sie sind Studenten, kontaktfreudig und motiviert", sagt dazu der Chef des Unternehmens, Michael Punzet.

Derzeit befindet sich die zentrale Lagerhalle des Unternehmens noch in Perchtoldsdorf. Schon bald will man aber eine Zweigstelle am Westbahnhof eröffnen, heißt es.