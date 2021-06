Ehefrau bei Unfall unter Europaletten begraben

Zu einem schlimmen Arbeitsunfall ist es am Freitag in Wien-Donaustadt im Zuge von Verladetätigkeiten gekommen. Eine 55-jährige Frau und ihr Ehemann waren dabei, für ihr Unternehmen Waren in Kartons und auf Paletten einzulagern. Dabei sollen den Angaben nach zwei der Paletten beim Verladen vom Hubwagen gestürzt sein. Die schweren Kartons stürzten auf die Frau und begruben sie unter sich.

Als die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt an der Einsatzadresse eintrafen, fanden sie die schwer verletzte 55-Jährige vor. Sie musste von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und auf schnellstem Wege in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die Erhebungen laufen.

