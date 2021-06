Autolenker überfährt Sperrlinie und bringt 77-jährigen Motorradfahrer zu Sturz

Ein derzeit noch unbekannter Lenker fuhr am Mittwochnachmittag auf der Beschleunigungsspur der Auffahrt A22 zur A23 in Fahrtrichtung Süden in Wien-Donaustadt. Laut Zeugen wechselte er dann trotz Sperrlinie auf den zweiten Fahrstreifen und in weiterer Folge auf den dritten Fahrstreifen.

Ein 77-jähriger Mann war mit seinem Leichtmotorrad gerade auf der mittleren Spur unterwegs, als der Autofahrer unmittelbar vor ihm den Fahrstreifen gewechselt haben soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 77- Jährige sein Motorrad nach rechts ablenken, berichteten Zeugen.

Dadurch kam er zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung übernahmen die notfallmedizinische Versorgung. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht.

Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Landesverkehrsabteilung Wien leitet die weiteren Erhebungen.

