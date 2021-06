Wien-Favoriten: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 44-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in der Friedhofgasse in Wien-Favoriten bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach der notfallmedizinischen Versorgung an Ort und Stelle musste er mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung am Donnerstag der APA.

Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen am Oberkörper, Prellungen, und es bestand Verdacht auf eine Beinfraktur.

