Parfum als Auslöser eines Streits in Wien-Hernals

Ein Parfum soll Mittwochmittag einen Streit zwischen zwei Männern in Wien-Hernals ausgelöst haben. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst ging ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger gegen 12.15 Uhr im Stiegenaufgang eines Hauses in der Rötzergasse auf einen 29-jährigen irakischen Staatsbürger mit zwei Messern los und verpasste ihm mehrere Schnittwunden am Unterarm.

Das Opfer wurde in ein Spital gebracht, der mutmaßliche Täter von Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring festgenommen.

Die Polizisten fanden den Verdächtigen im Innenhof. Die Beteiligten gaben an, einander nicht zu kennen. Die Polizei hatte außerdem ihre Zweifel am Motiv: Der 33-Jährige sprach kaum Deutsch, sein Kontrahent auch nur gebrochen.

