Polizei findet bei Hindernislauf verlorengegangene Schüler

Im Zuge einer Sporteinheit einer Wiener Schule sollten die Schulkinder am Dienstag Gruppen bilden und einen Hindernislauf absolvieren. Vier Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren kamen aber nicht mehr zum ausgemachten Zeitpunkt zurück.

Das Lehrpersonal suchte die Laufstrecke in Folge mehrfach ab, allerdings ohne Erfolg. Es musste schließlich eine polizeiliche Suchaktion mit ca. 15 Polizisten eingeleitet werden. Auch die Polizisten suchten das Waldstück in den Steinhofgründen in Wien-Ottakring ab.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring fanden die vier Schüler nach kurzer Zeit im Bereich des Heschweges. Die Kinder gaben an, dass sie sich auf dem Laufplan verlesen und verirrt hätten. Die Schüler waren wohl auf und wurden dem Lehrpersonal übergeben.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: