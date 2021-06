Betrunkener wollte in Wien-Liesing Getränkepaletten stehlen

Großen Durst hatte wohl ein 21-jähriger Österreicher am Dienstagabend: Nicht nur, dass er bereits betrunken war, sondern er wollte offensichtlich auch Getränkepaletten aus dem Lager eines Lebensmittelkiosks in Wien-Liesing stehlen. Dabei hielt er außerdem eine täuschend echt aussehende Waffe in der Hand. Augenzeugen beobachteten ihn und alarmierten die Polizei, wie diese am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr in der Anton-Baumgartner-Straße. Eine Frau sah den 21-Jährigen zuerst und sprach Beamte der Parkraumüberwachung an, dass ein Mann mit einer Schusswaffe hantieren würde. Aus sicherer Entfernung beobachteten die drei Zeugen das Geschehen beim Lager des Kiosks.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing nahmen den Mann fest. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine „Softgun“ handelte. Die täuschend echte Waffe wurde sichergestellt. Es wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Verdächtigen ausgesprochen, der zur Tatzeit eine Alkoholisierung von knapp 1,6 Promille aufwies.

