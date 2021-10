E-Scooter kollidiert mit Linienbus: Zwei Kinder schwer verletzt

Am Montagabend kurz vor 19 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Christian-Bucher-Gasse in Wien-Floridsdorf.

Ein 14-Jähriger fuhr gemeinsam mit einem siebenjährigen Mädchen auf einem privaten E-Scooter. Beim Überqueren eines Schutzwegs im Bereich Teslagasse/Jedleseer Aupark sollen die Kinder eine Stopptafel missachtet haben.

Da ihr Roller nicht beleuchtet war, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus. Laut Rettung wurden die Kinder vor Ort notfallmedizinisch versorgt und mussten ins Spital gebracht werden. Der Bub wurde schwer am Kopf verletzt, das Mädchen hatte leichte Kopf- und schwere Oberkörperverletzungen.

Heuer gab es in Wien eine besonders hohe Zahl von Verkehrsunfällen mit E-Scootern. Nach Kritik an den derzeitigen E-Scooter-Regeln will die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) die Regeln zur Erhöhung der Verkehrssicherheit nachschärfen.