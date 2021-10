Drogenlenker raste durch das nächtliche Wien

Ein junger Drogenlenker ist am Freitagabend mit dem Auto eines Bekannten, das er sich unerlaubt ausgeborgt hatte, durch Wien gerast. Bei der Verfolgungsjagd durch die Polizei baute der 26-Jährige auf der Märzstraße in Penzing schließlich einen Unfall, bei dem die Lenkerin eines anderen Pkw leicht verletzt wurde, teilte die Exekutive am Samstag mit.

Zu hohes Tempo

Der Serbe war einer Streife aufgrund des zu hohen Tempos aufgefallen. Statt stehen zu bleiben, gab der Mann jedoch Gas und gefährdete auf seiner Flucht zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer. Gegen 21 Uhr war an einer Kreuzung schließlich Endstation: Bei der Kollision wurden neben dem anderen Auto noch weitere geparkte Kfz beschädigt.

Der Festgenommene gab an, sich Auto seines Bekannten mit dessen Zweitschlüssel in Betrieb genommen zu haben. Zudem soll der Serbe durch Suchtmittel beeinträchtigt gewesen sein.