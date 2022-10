Drei Welpen wurden in Wien im Mistkübel „entsorgt“

Zwischen leeren Plastikflaschen und Essensresten fanden am 10. Oktober aufmerksame Passanten in Wien Liesing drei kleine Mischlingswelpen. Kaum eine Handvoll groß und deutlich zu jung um von ihrer Mutter getrennt zu werden, wurden die Geschwister ihrem Schicksal überlassen. Umgehend setzten sich die Finder mit der Tierrettung der Stadt in Kontakt, um die ausgesetzten Winzlinge ins TierQuarTier zu bringen.