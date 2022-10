16-Jähriger randalierte in Wiener Hotel und attackierte Polizisten

Ein 16 Jahre alter, stark alkoholisierter Bursche hat am Samstagabend in einem Hotel in Wien-Leopoldstadt randaliert. Er löste sämtliche Feuermelder aus, woraufhin ein Mitarbeiter die Polizei verständigte. Die Beamten wurden vom Jugendlichen attackiert, sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ein Alkoholtest beim 16-Jährigen ergab 1,8 Promille. Der Bursche wurde vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.

Gegen 22.30 Uhr verständigte der Angestellte des Hotels in der Praterstraße die Polizei. Er hatte in der Küche den 16-jährigen Hotelgast gefunden, nachdem dieser die Feuermelder eingeschlagen und den Alarm ausgelöst hatte. Einen Grund nannte der Bursche den Polizisten nicht. Feuerwehrkräfte setzten die Feuermelder zurück.

Polizisten mit Tritten verletzt

Die Mutter des Jugendlichen wurde verständigt, als sie zur Amtshandlung dazukam, wurde der 16-Jährige aggressiv. Er wollte auf seine Mutter losgehen. Die beiden Beamten, die dazwischengingen, soll er mit Tritten und Faustschlägen verletzt haben. Die Polizisten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Tscheche wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und mehrfacher Sachbeschädigung sowie nach dem Notzeichengesetz aufgrund der mutwilligen Auslösungen der Feueralarme angezeigt.