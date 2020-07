Drei Ladendiebe am Columbusplatz festgenommen

Der Ladendetektiv eines Geschäftes am Columbusplatz in Wien-Favoriten beobachtete am Dienstagnachmittag mit Überwachungskameras drei Männer, die Waren in Rucksäcke verstauten und ohne zu zahlen das Geschäftslokal verließen. Er hielt die drei mutmaßlichen Ladendiebe daraufhin an und verständigte die Polizei.

Bei den drei beschuldigten Ungarn im Alter von 19 bis 26 Jahren wurden zahlreiche Gegenstände, auch von anderen Geschäften, sichergestellt. Die drei Männer wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.