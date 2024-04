Drah di ned um: Warum Detektive im Gemeindebau unterwegs sind

„Zumeist geht es um die Nichtbenutzung oder illegale Untervermietung“, so Andrea Janousek. Gerne hätte man für diesen Bericht Detektive bei ihrer diskreten Arbeit im Gemeindebau begleitet, doch die wollen berufsbedingt so unerkannt wie nur möglich bleiben.

Warum man das bei Wiener Wohnen so genau weiß?

„Das ist auch der Grund, warum wir auf ihre Dienste vertrauen“, erklärt die Sprecherin von Wiener Wohnen. „Unsere Mitarbeiter werden leichter erkannt und stehen auch nicht zu den Randzeiten des Tages und am Wochenende zur Verfügung.“

Niemand wird bespitzelt

Wichtig ist Janousek der Hinweis, dass niemand im Gemeindebau bespitzelt und dann rausgeschmissen wird: „Ermittelt wird nur bei einem konkreten Verdacht, und zu entscheiden hat am Ende ein unabhängiges Gericht.“

13.000 Antragsteller warten auf eine leistbare Wohnung

Hintergrund für diese auf den ersten Blick eher außergewöhnliche Kooperation ist der zunehmende Bedarf an leistbaren Wohnungen, auch in der Bundeshauptstadt. So warten 13.000 Antragsteller mit einem Wohnticket auf eine städtische Wohnung.

Das mag in Relation zu den rund 500.000 Wienern und Wienerinnen, die in einem Gemeindebau wohnen, nicht allzu viel sein. Dennoch geht es – so Andrea Janousek – auch um mehr Fairness.

Die Statistik der Detektive sollte jedenfalls jenen, die ihre Mietwohnung länger nicht bewohnen oder auch an andere illegal vermieten, zu denken geben: Für ein Drittel der von ihnen bearbeiteten Fälle liegt bereits ein Urteil vor, und das folgt in der Regel der Anklage.