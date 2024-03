Eine Frau, die weiß, woher in Wien der Wind weht

Nicht jeder und jede freut sich in Wien, wenn sich vor dem Haus die Bäume biegen. Radfahrer beklagen, dass sie speziell entlang der Donau permanent gegen den Wind antreten müssen. Zugereiste behaupten, dass es „bei euch“ ständig zieht. Den gelernten Wienern und Wienerinnen sind „die Lüfterl“ in ihrer Stadt weitgehend „wuaschd“, solange die ÖBB, die Wiener Linien, die Hitze oder auch der Regen für Ärger sorgen.

Gut gegen Nordwestwind

Wenn die Meteorologin über den Wiener Wind referiert, ist sie in ihrem Element: „Ja, ich weiß, er kann auch lästig sein, aber er trägt dazu bei, dass die Stadt belüftet wird.“

Der Wiener Wind ist in der Tat eine Wiener Eigenheit. Der wunderbare Arik Brauer hat ihn daher 1971 in einem Refrain seines Wiener Lied-Klassikers verewigt: „Waun da Wind wahd in da Gossn; waun da Wind wahd am Land; waun da Wind wahd, do steckt ea sei Köpferl in Sand.“

Kathrin Baumann-Stanzer steckt ihren Kopf nicht in den Sand. Die Meteorologin erzählt lieber von typischen Windverteilungen im Herzen Europas und deren konkreten Auswirkungen auf Wien.