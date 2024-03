Es wird ein Wind sein, und wir werden nimmer sein

Was der Wiener Grantler gar nicht mag, das ist, wenn ein Landsmann oder auch eine Landsfrau „vom Land“ in seiner Gegenwart mit den Worten „Bei euch in Wean zieht’s“ zu wettern beginnt.

Das Privileg, die Wiener Wetterkapriolen für seine schlechte Laune verantwortlich zu machen, ist nämlich für den Hauptstädter einzig ein Hauptstädter-Privileg.

Der Wind ist aber nur eine Taste auf dem Wiener Grantigkeitsklavier. Regen ist die Klaviertaste daneben (viel zu viel, oft auch viel zu wenig). Auch extreme Kälte (in Wien bereits unter 10 Grad Celsius plus) sowie die extreme Hitze (über 20 Grad Celsius) müssen fürs Ächzen und Stöhnen herhalten.