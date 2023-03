Dorotheum: Villen-Interieur aus Döbling unter Hammer

Insgesamt werden 400 Kunstgegenstände aus dem 17. bis 19. Jahrhundert versteigert. Die Online-Auktion "Wiener Sammlung" findet am 23. März 2023 statt. Gesammelt wurde wohl mit "großer Leidenschaft", heißt es aus dem Dorotheum. Unter den Objekten findet man nicht nur hochwertige Möbel, Gemälde, sondern auch eine Fülle an Antiquitäten: Neben Skulpturen, Porzellan, Tafelsilber, Militaria, Tabatieren und orientalischen Teppichen finden sich dabei auch einige ungewöhnliche Stücke: Dazu gehören eine Schneeballblütentasse aus Meissener Porzellan, datiert auf 1740/45, deren Äußeres mit winzigen rosa-weißen Porzellanblüten belegt ist (Startpreis € 1.500), oder auch ein spätbarockes Essbesteck, das in einem Lederetui verstaut werden kann (€ 500).

Wiener Silber

Viele Gegenstände wurden auch im Keller des Hauses entdeckt. Vieles war in Schränken penibel aufbewahrt, heißt es. Dort befand sich vor allem sehr viel Silber. Darunter etwa auch "Wiener Silber". Woran man etwa erkenne, dass ein Tablet ein "Wiener Tablet" sei? "Aufgrund der Repunze, also des Stempels", erklärt der Experte. Das teuerste Objekt der Versteigerung sei das Triptychon "Bayerische Schule" (um 1475). Das erste Gebot steht hier bereits bei 11.000 Euro.

Die "Wiener Sammlung" sei auch ein gutes Beispiel für alte Sammlungen, nicht unbedingt von adligen Familien. Auch großbürgerliche Familien wollten leben "wie ein Kaiser". "Man imitierte das Leben", sagt der Experte im Gespräch mit dem KURIER.