Sissi-Kutsche kommt ab 2.600 Euro unter den Hammer

Die Kutsche wird übrigens nicht zufällig im Schloss Fuschl ausgestellt. Das Anwesen diente in den Marischka-Filmen als Drehort, um das Schloss im Possenhofen am Starnberger See – die Heimat der als Herzogin Elisabeth von Bayern geborenen späteren österreichischen Kaiserin – darzustellen. Bis heute gibt es eine „Sissi-Suite“ und ein „Sissi-Museum“ im Schloss, die an die Dreharbeiten erinnern.