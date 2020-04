Noch mehr "Sisi": Auch Netflix macht eine eigene Serie

"Sisi" wird zum Serienstar: Der Streamingdienst Netflix arbeitet an einer sechsteiligen Produktion über die österreichische Kaiserin, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet.

Der Arbeitstitel lautet "The Empress", sechs Folgen zu je 45 Minuten sollen geplant sein. Showrunnerin wird Katharina Eyssen, die bereits für die deutsche Mini-Serie "Zeit der Geheimnisse" mit Corinna Harfouch und Christiane Paul mit Netflix zusammengearbeitet hat.

Noch befinden sich die Drehbücher in Entwicklung, auch die Besetzung stehe noch nicht fest. "The Empress" würde sich aber wesentlich von den "Sissi"-Filmen mit Romy Schneider unterscheiden: Zunächst soll es in der Serie nur um Sisis erste Monate am Wiener Hof gehen – es gebe also genügend Stoff für weitere Staffeln.

Auch TVnow macht Sisi-Serie

"The Empress" ist nicht das einzige Sisi-Projekt, das derzeit im Entstehen ist: Der RTL-Streamingdienst TVnow arbeitet ebenfalls an einer sechsteiligen Serie (mehr dazu hier). An dem Projekt ist auch Wiener Satel Film („Freud“) beteiligt. Als Netflix mit der Entwicklung seiner Serie begonnen hat, habe man nichts von anderen Sisi-Plänen gewusst, so Eyssen gegenüber DWDL.