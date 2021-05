Original-Jäckchen von Kaiserin Elisabeth wird versteigert

Die Live-Auktion findet online und im Saal statt. Die Gegenstände können ab 14. Mai im Dorotheum in Wien besichtigt werden - oder auch online.

Erstmals dürfen auch wieder Besucher vor Ort zu Versteigerung in das Auktionshaus Dorotheum in Wien. Die Zahl der Menschen vor Ort ist jedoch aufgrund von Corona limitiert und es herrscht Maskenpflicht. Man kann natürlich auch online oder per Telefon mitbieten.