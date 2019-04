Doris Bures wird Michael Ludwigs Stellvertreterin

Sie gehört zum engsten Zirkel von Michael Ludwig und war eine wichtige Unterstützerin in seinem Kampf um die Nachfolge von Michael Häupl. Dafür wird Doris Bures jetzt belohnt: Am Parteitag der Wiener SPÖ am 27. April soll die Zweite Nationalratspräsidentin zu einem der fünf Stellvertreter von Parteichef Ludwig gewählt werden, heißt es aus SPÖ-Kreisen.

Dankbarkeit ist aber nicht der alleinige Hintergrund für diese Personalentscheidung: Liesing, wo Bures Bezirksparteichefin ist, gehört zu jenen Wiener Bezirken, in denen die SPÖ die meisten Mitglieder hat. „Deshalb ist es durchaus sinnvoll, einen Vertreter Liesings ins Präsidium zu holen“, sagt ein Funktionär zum KURIER. Bures‘ Bestellung sei aber auch ein wichtiges Signal an die Bundespartei, wo sie ebenfalls stellvertretende Vorsitzende ist.

Der Stellvertreter-Posten muss nachbesetzt werden, weil er durch Ludwigs Aufstieg an die Parteispitze im Vorjahr frei wurde. Ebenso wie jener von Renate Brauner, die sich aus ihren Funktionen in der Landespartei zurückzieht. Ihr soll Gemeinderätin Marina Hanke ((nicht verwandt mit Stadtrat Peter Hanke) nachfolgen, die Brauner bereits als Frauenvorsitzende beerbt hat.