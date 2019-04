SPÖ-Parteijugend will den roten Planeten erobern

Beim Parteitag der Wiener SPÖ am 27. April, dem ersten mit Parteichef Michael Ludwig, geht es nicht nur um personelle Neubesetzungen, sondern auch um inhaltliche Weichenstellungen. Viele der Anträge, über die die rund 1000 Delegierten abzustimmen haben, stehen im Zeichen der scharfen Abgrenzung zur türkis-blauen Bundesregierung, allen voran bei der Mindestsicherung und beim Thema Arbeitszeit.

Nicht im innenpolitischen Hickhack verlieren will sich indes die Junge Generation, die sich in einem ihrer Anträge für eine bemannte europäische Marsmission „in naher Zukunft“ stark macht. "Wir sind die einzige Spezies auf unserem Planeten, die durch die Evolution den Verstand zu Erforschung des Weltalls erhalten hat – nutzen wir ihn", heißt es in dem Antrag. Es gehe auch darum, "den Menschen zu einem übergeordneten Sinn, echtem Abenteuergeist, endlosem Wissensdurst und auch Sendungsbewusstsein zu verhelfen".