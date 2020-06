Dorfpolizisten für die große Stadt

KURIER: Mehr Polizisten sollen auf die Straße. Bringt das Sicherheit?

Katharina Miko: Die Wirkung der Polizeipräsenz auf subjektive Sicherheit ist gut erforscht. Eigentlich wird sie positiv bewertet. Erst wenn die Anzahl an Beamten eine kritische Masse übersteigt, kann dies verunsichern.

Was beeinflusst das subjektive Sicherheitsgefühl?

Wir haben mehrere Faktoren. Einer davon ist das Image eines Platzes. Wenn jemand am Karlsplatz gerempelt wird, interpretiert er das anders als an einen Platz mit einem besseren Ruf.

Ist es möglich, vollkommene Sicherheit herzustellen?

Es ist schwierig, einen Platz subjektiv sicher zu machen. Es geht immer um eine Frage: Um wessen Sicherheit handelt es sich? Wessen Sicherheit steht im Zentrum der Forschung?

Warum ist der Sicherheitsdiskurs so stark ausgeufert?

Seit dem 11. September (Anm. Anschläge auf das World Trade Center) wird das medial hochgekocht. Bessere Technologien fördern den Diskurs – leider oft in Richtung Verunsicherung. Dies fördert weitere Technologien. Das ist ein Kreislauf. Außerdem glaube ich, dass in prekären, wirtschaftlich unsicheren Zeiten vermehrt auf den Unsicherheitsdiskurs gesetzt wird.