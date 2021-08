Donaustadt: Mit viel Liebe und wenig Mitteln vom Bezirk erzählen

Wer war Hermine Dasovsky? Und wo wirkte sie? Am Samstag werden diese Fragen im Café im Leo unweit des Schillerwassers in Form einer Pop-up-Theaterminiatur beantwortet.

Dahinter steht der zweite Teil der Theater-Reihe „Transdanubia – Traces and Transition“, die an prominente oder vergessene Persönlichkeiten der Donaustadt erinnert.

So viel sei verraten: Hermine Dasovsky war eine Gastwirtin, die Kriegsgefangenen in der Nazi-Zeit durch ihre Hilfe das Leben erleichterte. Ihre Geschichte wird in Form einer Dokufiktion am Samstag um 16 Uhr aufgeführt.

Die Theater-Reihe macht genau an jenen Orten halt, wo die Vorbilder der Stücke einst gelebt oder gewirkt haben. So spielt das Theater auch so manches Mal an Orten, die sogar so manchen ansässigen Donaustädtern neu sind.