Wiener Schwarzenberggarten wird für Theaterbesucher geöffnet

Nach dem "Stöckl im Park" kommt nun das "Theater im Park": Die beiden Künstler Michael Niavarani und Georg Hoanzl werden im barocken Schwarzenberggarten in der Wiener Prinz-Eugen-Straße am 1. Juli eine neue Freiluft-Theaterbühne eröffnen - und zwar in Zusammenarbeit mit der Schwarzenbergschen Familienstiftung.

Zur Erinnerung: Der Schwarzenberggarten an der Grenze von 3. und 4. Bezirk gehört der Privatstiftung der Familie Schwarzenberg. Er ist nicht öffentlich zugänglich. In der Vergangenheit hatte die Stiftung für den mittleren Teil des Parks Zugangschips an Anrainer ausgegeben (gegen eine Gebühr von 90 Euro).