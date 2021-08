So sieht das Programm für das diesjährige Donauinselfest aus

Wie schon im vergangenen Jahr muss das Donauinselfest auch 2021 in einer Corona-Notedition stattfinden, doch es wird stattfinden. Wie viele Zuschauer von 17. bis 19. September am Festgelände zugelassen werden, steht zwar noch nicht fest, dafür jedoch die auftretenden Künstlerinnen und Künstler.

Wie am Montag bekanntgegeben wurde, komplettieren das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister, die Singer-Songwriterin Avec (jeweils am Freitag) und die Kabarettmusiker Seiler & Speer (am Sonntag) das - rein aus österreichischen Künstlerinnen und Künstlern bestehende - Line-up.