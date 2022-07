Donauinsel: Hochwasserschutz seit 50 Jahren

Das liege unter anderem daran, dass der Hochwasserschutz in Wien für eine Durchlaufkapazität von bis zu 14.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde errichtet wurde. Das entspricht in etwa dem größten jemals in Mitteleuropa gemessenen Hochwasser von 1501 bzw. einem Hochwasser, das statistisch gesehen nur einmal in mehreren Tausenden Jahren vorkommt.

Bund investiert weiter

Der nun finalisierte Marchfeldschutzdamm ist zwar der Endpunkt des Wiener Großprojekts, landesweit gehen die Bemühungen aber weiter. Deshalb investiert der Bund zukünftig gemeinsam mit den Ländern und Gemeinden in weitere Projekte.

Für den Hochwasserschutz entlang der Donau werden weitere 222 Millionen Euro bis 2030 bereitgestellt, wovon der Bund die Hälfte trägt, so Gewessler. „Jüngste Unwetter machen weiter deutlich: Die Klimakrise, ihre Auswirkungen und Folgen sind bereits voll und ganz bei uns in Österreich angekommen“, sagt Gewessler. Darum brauche es regionale Maßnahmen.

Diese bergen oft eigene Herausforderungen: Die Bauarbeiten des abschließenden Damms befanden sich etwa teilweise im Nationalpark Donauauen, wo etwa die europäische Sumpfschildkröte Brutplätze hat. Daher mussten die Bauarbeiten unter strengen ökologischen Auflagen durchgeführt werden.