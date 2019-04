Dieses Wiener Bad sperrt bereits am Ostersamstag auf

Der Rasen wird ein drittes Mal gemäht, Dusche und Garderobe sind final gereinigt. Das Wasser bekommt noch etwas Zeit, sich zu erwärmen. Während einige Wiener noch immer Winterjacke und Stiefel tragen, wird das Schönbrunner Bad bereits sommerfit gemacht. Am 20. April startet das Hietzinger Privatbad in die neue Saison - und ist damit das erste der Stadt.

Während die städtischen Bäder wie üblich am 2. Mai öffnen, hat sich im Sommerbad im Schönbrunner Schlosspark die Eröffnung um den 20. April etabliert. Und zwar bei jedem Wetter.

Ganz so schlimm, wie vor zwei Jahren wird es heuer wohl nicht werden. Am Eröffnungstag lag damals noch Schnee. Solche Besuchermassen wie 2018 werden es aber wohl auch nicht werden: da gab es am 20. April 30 Grad und Sonnenschein.

Erste Züge im Neoprenanzug

Senior-Chef Josef Ebenbichler blickt dem Samstag entspannt entgegen: "Die Wiener sind sehr sonnenhungrig. Wenn es am Samstag um die 20 Grad Lufttemperatur hat, dann kann es schon sein, dass es unten auf den Pritschen beim 50-Meter-Becken auf 27 Grad kommt."