Alte Donau: Stadt Wien kämpft mit 17 Mähbooten gegen Wasserpflanzen

Gute Nachrichten für Badegäste an der Alten Donau in Wien: Mit dem "intensivsten Mäh-Einsatz in der Geschichte" seien in zehn Tagen fast 1.000 Tonnen Makrophyten entfernt und damit die meisten Bereiche für Schwimmer und Bootsfahrer von den schnell wachsenden Wasserpflanzen befreit worden, berichtete die MA 45 (Wiener Gewässer) in einer Aussendung am Freitag.

Temperaturen sorgten für enormes Wachstum

Bereits seit Schmelzen der Eisdecke Ende März sind die Mähboote auf der Alten Donau im Einsatz. Die überdurchschnittlich hohen Temperaturen und die vielen Sonnentage schon im April hätten das Wachstum heuer "enorm beschleunigt". Anfang Juni verdoppelte die Stadt den Mähboot- und Arbeitseinsatz und ist nun mit 17 Booten und 70 Personen im Zweischichtbetrieb im Einsatz.