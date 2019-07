Diese außergewöhnlichen Filmfestivals stehen in Wien an

Wien ist die Stadt der Sommerkinos. Das zeigen nicht nur die vielen Open-Air-Kinos, die in der Ferienzeit über mehrere Wochen hinweg Station in der Stadt machen.

Sondern auch die zahlreichen Filmfestivals, die nur an wenigen Terminen aufpoppen (einige davon an diesem Wochenende, die meisten davon im Freien) - und sich speziellen Genres, Themen oder Inszenierungen widmen.

Der KURIER hat die spannendsten zusammengestellt.

1. Strampeln bis der Beamer läuft

Um bei den Freiluft-Kinoabenden des Cycle Cinema Club ein Bild auf die Leinwand zu bekommen, müssen die Zuschauer in die Pedale treten. Und zwar in jene von speziellen, aufgebockten Rädern. So wird Strom erzeugt, der den Beamer und die Soundanlage antreibt. Den Anfang macht "La Boum - die Fete".